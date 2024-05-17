Dell может заработать около $10 млрд с продажи ИИ-серверов

Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг подчеркнул тесные отношения Dell с Nvidia, чьи ИИ-ускорители занимают центральное место в этих серверах. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг одобрил возможности Dell по созданию крупномасштабных систем искусственного интеллекта на ежегодной конференции Nvidia, что еще больше укрепило доверие инвесторов.

Ожидается, что в 2025 финансовом году Dell получит около 10 миллиардов долларов в виде доходов от продажи таких серверов. Этот всплеск продаж на основе ИИ дополняет основной бизнес Dell по производству ПК, который может возродиться благодаря новым ИИ-функциям от Microsoft.