Dell может заработать около $10 млрд с продажи ИИ-серверов

Опубликовано 17 мая 2024, 00:45
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Dell может заработать около $10 млрд с продажи ИИ-серверовАкции Dell выросли
В среду акции Dell взлетели на 11% до исторического максимума благодаря оптимистичному прогнозу Morgan Stanley относительно роста продаж компании за счет спроса на ИИ-серверы.
Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг подчеркнул тесные отношения Dell с Nvidia, чьи ИИ-ускорители занимают центральное место в этих серверах. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг одобрил возможности Dell по созданию крупномасштабных систем искусственного интеллекта на ежегодной конференции Nvidia, что еще больше укрепило доверие инвесторов.
Ожидается, что в 2025 финансовом году Dell получит около 10 миллиардов долларов в виде доходов от продажи таких серверов. Этот всплеск продаж на основе ИИ дополняет основной бизнес Dell по производству ПК, который может возродиться благодаря новым ИИ-функциям от Microsoft.