Dell откажется от чипов из Китая: последствия

Dell откажется от чипов из Китая: последствияСотрудничества определенно станет меньше
Компания Dell Technologies Inc планирует прекратить использование чипов китайского производства к 2024 году и попросила поставщиков сократить количество других китайских компонентов в своей продукции. Все дело в напряженности между Вашингтоном и Пекином.
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HP, кстати, также начал опрос своих поставщиков, чтобы оценить целесообразность переноса производства и сборки из Китая.
Dell также обратилась к сборщикам продукции и поставщикам других компонентов, таких как электронные модули и печатные платы, с просьбой помочь подготовить мощности в странах за пределами Китая, например, во Вьетнаме.
Напомним, что ранее Штаты внесли китайского производителя микросхем памяти YMTC и 21 "крупную" компанию в секторе микросхем искусственного интеллекта в “черный торговый список”.
Как можно догадаться, США и Китай сейчас находятся (либо очень близки) в состоянии “торговой войны”. Китай всеми силами укрепляет свои собственные производственные мощности, а США накладывает все больше санкций на компании из Поднебесной. Так что в этом году этот “конфликт” точно не прекратиться (может даже станет “острее”).