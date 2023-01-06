Dell откажется от чипов из Китая: последствия

HP, кстати, также начал опрос своих поставщиков, чтобы оценить целесообразность переноса производства и сборки из Китая.

Dell также обратилась к сборщикам продукции и поставщикам других компонентов, таких как электронные модули и печатные платы, с просьбой помочь подготовить мощности в странах за пределами Китая, например, во Вьетнаме.

Напомним, что ранее Штаты внесли китайского производителя микросхем памяти YMTC и 21 "крупную" компанию в секторе микросхем искусственного интеллекта в “черный торговый список”.

Как можно догадаться, США и Китай сейчас находятся (либо очень близки) в состоянии “торговой войны”. Китай всеми силами укрепляет свои собственные производственные мощности, а США накладывает все больше санкций на компании из Поднебесной. Так что в этом году этот “конфликт” точно не прекратиться (может даже станет “острее”).