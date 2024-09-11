Dell решила продолжить увольнять сотрудников вплоть до февраля 2025 года

Dell заявила, что ограничение найма внешних сотрудников, реорганизация рабочих мест и другие меры приведут к «постоянному сокращению общей численности персонала» в финансовом году, заканчивающемся в феврале 2025 года.

Хотя серверы искусственного интеллекта вызывают интерес у инвесторов, благодаря чему акции Dell выросли на 39% в 2024 году, их «рентабельность» вызывает беспокойство, что отмечают и Dell, и конкуренты, такие как Super Micro Computer и Hewlett Packard Enterprise.

Между тем, бизнес ПК не восстановился, как ожидалось. Доход Dell за второй финансовый квартал, о котором было сообщено 30 августа, составил 12,4 миллиарда долларов — на 4% меньше, чем в предыдущем году, а продажи потребительских ПК снизились на 22%.

В июне компания уже сократила рабочие места, в основном в отделе продаж, понеся 328 миллионов долларов в виде выходных пособий. В Dell работает около 120 000 сотрудников по всему миру.