Дело в Тайване: глава Минцифры объяснил нехватку российских процессоров

Шадаев утверждает, что количество устройств с российскими процессорами «Байкал» и «Эльбрус» могло быть больше, если бы все изготовленные на Тайване чипы были отгружены отечественным заказчикам.

Глава Минцифры также признал, что доля компьютеров и серверов с российскими процессорами на рынке пока не превышает 3%.