20:51, 19 декабря 2022
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Дело в Тайване: глава Минцифры объяснил нехватку российских процессоров«Байкал» в том числе
Глава Минцифры Максут Шадаев назвал свою версию того, почему в России дефицит отечественных процессоров.
Фото: Алексей Надёжин
Шадаев утверждает, что количество устройств с российскими процессорами «Байкал» и «Эльбрус» могло быть больше, если бы все изготовленные на Тайване чипы были отгружены отечественным заказчикам.
Глава Минцифры также признал, что доля компьютеров и серверов с российскими процессорами на рынке пока не превышает 3%.