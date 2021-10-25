Дельта-штамм коронавируса показали на фото

На сегодня в мире насчитывается 244 млн случаев заболевания. Летальных исходов — 4,95 млн. В России случаев заболевания 8,11 млн, а умерших — 226 тысяч. Сегодня в некоторых регионах уже начались нерабочие дни, связанные с эпидобстановкой. В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.