Дельта-штамм коронавируса показали на фото

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Дельта-штамм коронавируса показали на фотоЗнай врага в лицо!
ГНЦ ВБ «Вектор» впервые поделился с журналистами фотографией дельта-штамма коронавируса. Её сделали с помощью камеры электронного микроскопа.
Снимок эксклюзивно передали «РИА Новости». Сообщается, что запечатлённый на фото вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зелёной мартышки. Учёные также уточнили, что ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
На сегодня в мире насчитывается 244 млн случаев заболевания. Летальных исходов — 4,95 млн. В России случаев заболевания 8,11 млн, а умерших — 226 тысяч. Сегодня в некоторых регионах уже начались нерабочие дни, связанные с эпидобстановкой. В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.
Источник: РИА Новости