Демократические организации раскритиковали Apple и Google за сотрудничество с российскими властями

Представитель правозащитной организации Access Now заявила, что магазины приложений стали новым рубежом цензуры, и мы сейчас наблюдаем новый этап ущемления цифровых прав людей.

Представитель другой правозащитной организации Fight for the Future сказал, что пока Apple жёстко контролирует то, какое программное обеспечение используют миллионы людей, App Store будет оставаться удобным местом для правительственной цензуры и подавления инакомыслия. В организации Alliance for Securing Democracy отметили, что события с Apple и Google продемонстрировали пределы возможностей таких компаний противостоять репрессиям властей.

Изабэль Линзер (Isabel Linzer) из некоммерческой организации Freedom House добавила, что в данной ситуации государство будто вошло в дома избирателей и сказало: «вы не можете обсуждать голосование против нас».