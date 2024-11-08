Демократы уподобились правым и заполнили Сеть теориями заговоров после выборов

Многие из этих постов ставили под сомнение легитимность выборов, утверждая, что миллионы голосов были утеряны или что произошли нарушения. Одно из популярных утверждений предполагало, что не хватает 20 миллионов голосов.

Волна постов, многие из которых набрали миллионы просмотров, включала хэштеги, такие как #donotconcedekamala и фразы вроде «math ain’t mathing». Новая волна дезинформации, похоже, связана с разочарованными сторонниками Камалы Харрис. В отличие от движения отрицания выборов среди правых в 2020 году, эти утверждения не поддерживаются Харрис или ее кампанией, пишут СМИ. По крайней мере, публично.