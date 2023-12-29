День на Марсе: создан 10-секундный таймлапс из 12 часов жизни марсохода

День на Марсе: создан 10-секундный таймлапс из 12 часов жизни марсоходаПочти что побывали там
Представьте себе марсианский рассвет, когда инопланетный пейзаж медленно переходит из сумрачно-серого в пыльно-оранжевое сияние. Теперь вы можете это сделать, благодаря марсоходу НАСА Curiosity и захватывающему 10-секундному таймлапсу.
8 ноября 2023 года, пока шли земные будни, Curiosity начал другой день: день наблюдений за своим марсианским домом. С помощью своих надежных камер Hazcams (Hazard-Avoidance Cameras) марсоход запечатлел 12 часов Красной планеты, сведенных в таймлапс.
Но едва уловимые детали намекают на трудности, с которыми сталкивается Curiosity. Увеличение времени экспозиции в конце дня приводит к появлению зернистости в кадре. Эти причуды придают видео очарование, напоминая о «смертности» Curiosity. Пыль, прилипшая к линзам после 11 лет пребывания на Марсе, тоже оставляет свой след.
И это еще не все, чем занимался Curiosity. Ранее в этом году было выпущено крупное обновление программного обеспечения, обещающее увеличить скорость его движения и продлить миссию еще больше.