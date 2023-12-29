День на Марсе: создан 10-секундный таймлапс из 12 часов жизни марсохода

Но едва уловимые детали намекают на трудности, с которыми сталкивается Curiosity. Увеличение времени экспозиции в конце дня приводит к появлению зернистости в кадре. Эти причуды придают видео очарование, напоминая о «смертности» Curiosity. Пыль, прилипшая к линзам после 11 лет пребывания на Марсе, тоже оставляет свой след.

И это еще не все, чем занимался Curiosity. Ранее в этом году было выпущено крупное обновление программного обеспечения, обещающее увеличить скорость его движения и продлить миссию еще больше.