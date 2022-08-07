День на Земле стал длиннее. Учёные не могут понять причину

В июне 2022 года был установлен рекорд самого короткого дня за последние полвека. Но, несмотря на это, с 2020 года постоянное ускорение любопытным образом сменилось замедлением.

На протяжении миллионов лет вращение Земли замедлялось из-за эффектов, связанных с приливами. Этот процесс увеличивает продолжительность каждого дня примерно на 2,3 миллисекунды за каждое столетие. Несколько миллиардов лет назад земные сутки длились всего около 19 часов. В течение последних 20 000 лет также работал другой процесс, ускоряющий вращение Земли. Когда закончился последний ледниковый период, таяние полярных ледяных щитов уменьшило поверхностное давление, и мантия Земли начала неуклонно двигаться к полюсам. Это укорачивает день примерно на 0,6 миллисекунды каждое столетие.

С 1960-х годов учёные начали получать очень точные оценки скорости вращения Земли. Сравнение этих оценок с показаниями атомных часов продемонстрировало, что продолжительность дня постоянно сокращалась. Однако если убрать колебания скорости вращения, которые происходят из-за приливов и сезонных эффектов, становится ясно, что с 2020 года тренд изменился с укорочения дня на удлинение. Это изменение беспрецедентно за последние 50 лет. Причины тому неясны.