Денег нет, но вы держитесь: Intel и другие покидают самый богатый штат США

Intel хочет продать свой офисный кампус площадью 47 тысяч квадратных метров. Площадь включает в себя 5300 квадратных метров лабораторных помещений. Цена продажи не опубликована, но кадастровая стоимость объекта составляет 193 млн долларов, согласно данным из открытых источников.

Компания Analog Devices также ищет покупателя для своего кампуса площадью 29 тыс квадратных метров. Объект также не имеет публично объявленной цены. Однако, согласно публичным документам, он оценивается в 32 млн долларов.

Офисный рынок Кремниевой долины пошатнулся после того, как Silicon Valley Bank объявил о банкротстве.