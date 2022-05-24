Деньги и власть оказались способны влиять на объём серого вещества в мозге

В новом исследовании учёные оценили вклад генетики и окружающей среды в нейроанатомию. Оказалось, что генетические эффекты сильнее в одних областях (например, в префронтальной коре и островковой доле), чем в других. В некоторых же зонах наоборот сильно влияние факторов окружающей среды (мозжечок, боковые височные области).

В частности, выяснилось, что социально-экономический статус связан может изменить объём серого вещества в мозге — в пределах 1,6%, в зависимости от уровня образования и дохода, престижности работы и места проживания. Низкий статус негативно влияет на мозг.