Деньги и власть оказались способны влиять на объём серого вещества в мозге

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Деньги и власть оказались способны влиять на объём серого вещества в мозгеНизкий социально-экономический статус влияет негативно
Учёные уже давно знают: социально-экономический статус (СЭС) коррелирует со структурой мозга. Теперь они лучше изучили, как именно деньги и власть влияют на объём серого вещества.
В новом исследовании учёные оценили вклад генетики и окружающей среды в нейроанатомию. Оказалось, что генетические эффекты сильнее в одних областях (например, в префронтальной коре и островковой доле), чем в других. В некоторых же зонах наоборот сильно влияние факторов окружающей среды (мозжечок, боковые височные области).
В частности, выяснилось, что социально-экономический статус связан может изменить объём серого вещества в мозге — в пределах 1,6%, в зависимости от уровня образования и дохода, престижности работы и места проживания. Низкий статус негативно влияет на мозг.