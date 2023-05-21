Деньги? Или хакеры стали «идейными»? Для чего воруют персональные данные россиян

Общий объем утечки данных составил 1,1 ТБ. Недавний анализ показал, что 76% украденной информации, ставшей «достоянием общественности», состояло из различных баз данных, а остальные 24% - это документы, взятые с серверов.

Последствия этих утечек значительны: 134 406 скомпрометированных учетных записей клиентов банков, 977 615 скомпрометированных учетных записей пользователей социальных сетей и 887 707 скомпрометированных учетных записей пользователей почтовых служб. При этом часто это дело в идеологических мотивах хакеров, желании навредить, рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Вураско. Так называемый «хактивизм» становится все более распространенной мотивацией для атак, что свидетельствует о переходе определенной части хакеров от чисто денежных мотивов.

Константин Степанов, исполнительный директор HFLabs, подчеркивает необходимость признания этой новой реальности и соответствующей адаптации. Он предлагает изменить порядок работы с персональными данными, позволяющий легко менять номера телефонов и генерировать новые адреса электронной почты для различных сервисов. Степанов считает, что крайне важно сделать утечку данных бесполезной, чтобы защитить людей, чья информация уже стала достоянием общественности.