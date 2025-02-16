Департамент эффективности правительства США Илона Маска снова раскритиковали

На недавней пресс-конференции Маск пообещал «прозрачность действий DOGE», но сайт, похоже, «служит для продвижения его социальной медиаплатформы», жалуются критики. Анализ кода сайта показывает, что поисковые системы направляют на X.com, а не на DOGE.gov, что делает X основным «источником информации». Когда пользователи переходят на сайт с мобильных устройств, ссылки автоматически указывают на учетную запись DOGE X.

Эксперты говорят, что это «необычно», поскольку официальные сайты правительства США обычно отдают приоритет своим собственным страницам в результатах поиска. На сайте есть разделы «Экономия», «Рабочая сила» и «Нормативные акты», но большая часть контента либо неполная, либо основана на существующих правительственных данных.