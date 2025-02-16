Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2025, 07:30
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Департамент эффективности правительства США Илона Маска снова раскритиковали

Всего лишь прикрытие для X
Запущен сайт Департамента эффективности правительства США Илона Маска (DOGE), но вместо подробных отчетов об экономии средств на нем в основном размещаются посты с официального аккаунта DOGE на X, за что и был раскритикован.
Департамент эффективности правительства США Илона Маска снова раскритиковали

© Ferra.ru

На недавней пресс-конференции Маск пообещал «прозрачность действий DOGE», но сайт, похоже, «служит для продвижения его социальной медиаплатформы», жалуются критики. Анализ кода сайта показывает, что поисковые системы направляют на X.com, а не на DOGE.gov, что делает X основным «источником информации». Когда пользователи переходят на сайт с мобильных устройств, ссылки автоматически указывают на учетную запись DOGE X.

Эксперты говорят, что это «необычно», поскольку официальные сайты правительства США обычно отдают приоритет своим собственным страницам в результатах поиска. На сайте есть разделы «Экономия», «Рабочая сила» и «Нормативные акты», но большая часть контента либо неполная, либо основана на существующих правительственных данных.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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