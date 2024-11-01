Департамент штата Колорадо случайно раскрыл пароли для машин голосования

Несмотря на этот «позорный инцидент», как пишут американские СМИ, департамент утверждает, что это не представляет немедленной угрозы безопасности выборов в Колорадо. Они уточнили, что для каждой машины голосования существует два уникальных пароля, хранящихся в защищенных местах, доступных только для лиц, физически управляющих машинами. Эти машины находятся в охраняемых зонах, куда требуется пропуск, и под видеонаблюдением круглосуточно.

Департамент принял оперативные меры, узнав о раскрытии информации, и уведомил Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности страны.

До выборов в США осталось совсем немного времени.