Наука и технологии
Опубликовано 01 ноября 2024, 12:45
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Департамент штата Колорадо случайно раскрыл пароли для машин голосования

В публичной таблице
Департамент штата Колорадо непреднамеренно раскрыл часть паролей для своих машин голосования в публичной таблице. Хоуп Шеппельман, вице-председатель республиканской партии, отметила ошибку в электронной рассылке,.
Департамент штата Колорадо случайно раскрыл пароли для машин голосования
© Ferra

Несмотря на этот «позорный инцидент», как пишут американские СМИ, департамент утверждает, что это не представляет немедленной угрозы безопасности выборов в Колорадо. Они уточнили, что для каждой машины голосования существует два уникальных пароля, хранящихся в защищенных местах, доступных только для лиц, физически управляющих машинами. Эти машины находятся в охраняемых зонах, куда требуется пропуск, и под видеонаблюдением круглосуточно.

Департамент принял оперативные меры, узнав о раскрытии информации, и уведомил Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности страны.

До выборов в США осталось совсем немного времени.

Источник:9news
Автор:Максим Многословный
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