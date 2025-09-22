Департамент войны США ужесточил требования к журналистам

Опубликовано 22 сентября 2025, 12:451 мин.
Департамент войны США ужесточил требования к журналистамНужно подписать обязательство не собирать «неразрешённую» информацию
Пентагон ввёл новые правила для СМИ: журналисты, работающие в здании, теперь должны подписать обязательство не собирать и не использовать информацию, не одобренную к публикации. Это касается даже несекретных документов. В противном случае их пресс-пропуска будут аннулированы, пишут СМИ.
Глава нового Департамента войны (Министерство обороны в прошлом) Пит Хегсет заявил, что журналисты должны соблюдать правила и не могут «свободно бродить по охраняемому объекту». Ранее в мае он уже ограничил доступ прессы в Пентагон, разрешив передвигаться только по отдельным зонам. Ряд крупных изданий, включая New York Times, CNN и NPR, уже лишились постоянных рабочих мест в здании.
Новые ограничения вызвали критику. Кто-то назвал это «прямой атакой на независимую журналистику». Другие подчеркнули, что требование одобрять публикации у властей противоречит Первой поправке к Конституции США. NPR заявило, что намерено добиваться пересмотра этих правил вместе с другими медиа.