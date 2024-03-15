Опросив более 6 000 человек, авторы исследования выявили отрицательную корреляцию между воздействием конкретных технологий на рабочем месте и психическим здоровьем сотрудников.

Постоянный мониторинг сотрудников создает стрессовую обстановку, способствуя появлению чувства, что за вами наблюдают и вами управляют. Страх перед потерей рабочих мест в связи с автоматизацией вызывает у сотрудников чувство тревоги и неуверенности. Несмотря на то что эти технологии часто преподносятся как помощники, отсутствие прозрачности в принятии решений на основе ИИ может привести к «ощущению бессилия и снижению удовлетворенности работой».

Интересно, что исследование показало, что традиционные информационно-коммуникационные технологии, такие как ноутбуки, планшеты и средства обмена сообщениями, положительно влияют на сотрудников. Эти инструменты обеспечивают гибкость и улучшают коммуникацию, потенциально повышая эффективность работы.

Исследование подчеркивает диссонанс между заявлениями компаний об искусственном интеллекте и реальным положением дел на местах. Генеративный ИИ, хотя и обещает повышение эффективности, часто упоминается в качестве причины сокращения рабочих мест.

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