Ferra

Депрессия родителей повлияла на мозг будущих детей

Поэтому дети имеют больше шансов тоже заболеть
Исследователи из США обнаружили, что дети, родителям которых диагностировали депрессию, имеют уменьшенные структуры мозга, ответственные за психическую стабильность.

Учёные говорят об одном из базальных ядер головного мозга — скорлупы. Эта структура участвует в работе системы вознаграждения головного мозга. А уменьшение её объема может быть связано с возникновением психических расстройств.

Исследователи увидели это, проанализировав снимки, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) у детей в возрасте 9-10 лет. Учёные знали, у кого из участников эксперимента родители страдают депрессией. Кроме того, авторы работы постарались выяснить, нет ли этого заболевания у самих испытуемых.

Исследователи считают, что уменьшение объёма скорлупы может повлиять на развитие нормальной реакции на стимул-вознаграждение, что в итоге вызовет депрессию. При этом эффект, вероятнее всего, долгосрочный. То есть заболевание может развиться уже во взрослом возрасте.