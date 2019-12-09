Депрессия родителей повлияла на мозг будущих детей

Учёные говорят об одном из базальных ядер головного мозга — скорлупы. Эта структура участвует в работе системы вознаграждения головного мозга. А уменьшение её объема может быть связано с возникновением психических расстройств.

Исследователи увидели это, проанализировав снимки, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) у детей в возрасте 9-10 лет. Учёные знали, у кого из участников эксперимента родители страдают депрессией. Кроме того, авторы работы постарались выяснить, нет ли этого заболевания у самих испытуемых.

Исследователи считают, что уменьшение объёма скорлупы может повлиять на развитие нормальной реакции на стимул-вознаграждение, что в итоге вызовет депрессию. При этом эффект, вероятнее всего, долгосрочный. То есть заболевание может развиться уже во взрослом возрасте.