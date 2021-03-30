Депрессия заставила людей видеть предметы иначе

В исследовании, о котором рассказывает Naked Science, участвовали 111 человек с депрессией, биполярным или пограничным расстройством. Кроме того, добровольцами вызвались люди без каких-либо расстройств.

Учёные провели серию тестов, в которых люди должны были оценить яркость цветных пятен на экране компьютера. Программа меняла яркость фона для фигур. Исследователи также оценили, как участники распознают контрастность изображений.

Как оказалось, люди с депрессией хуже воспринимают яркость и лучше — контрастность. Учёные предположили, что у пациентов с расстройством уменьшаются ретинальные или кортикальные сигналы.

Исследователи говорят, что в этой области нужны ещё проверки.