Наука и технологии
Сегодня в 16:12
Депрессия заставила людей видеть предметы иначе
Они хуже распознают яркость
Учёные выяснили, что депрессия способна влиять на зрительное восприятие людей. Это значит, что они видят предметы иначе.
В исследовании, о котором рассказывает Naked Science, участвовали 111 человек с депрессией, биполярным или пограничным расстройством. Кроме того, добровольцами вызвались люди без каких-либо расстройств.
Учёные провели серию тестов, в которых люди должны были оценить яркость цветных пятен на экране компьютера. Программа меняла яркость фона для фигур. Исследователи также оценили, как участники распознают контрастность изображений.
Как оказалось, люди с депрессией хуже воспринимают яркость и лучше — контрастность. Учёные предположили, что у пациентов с расстройством уменьшаются ретинальные или кортикальные сигналы.
Исследователи говорят, что в этой области нужны ещё проверки.