Депрессию научились определять по частоте сердечных сокращений

Это может помочь врачам обнаруживать ранние признаки потенциальной депрессии, а также определять, работает ли назначенное лечение. Авторы нового исследования утверждают, что данный метод помогает диагностировать депрессию у человека с точностью до 90%.

В исследовании учёные непрерывно мониторили частоту сердечных сокращений пациентов днём и ночью. Кроме того, испытуемые использовали новый антидепрессант, который может довольно быстро справляться с депрессией. Это позволило исследователям увидеть изменения, связанные конкретно с психологическим состоянием.

Учёные обнаружили, что у пациентов с депрессией в среднем частота сердечных сокращений была на 10-15 ударов в минуту выше, чем у здоровых людей. После лечения частота снизилась, а её динамика приблизилась к той, что наблюдалась у контрольной группы.