Депутат бундестага: немецкие танки уже были на Украине, а потом в Германии оказались российские

Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже делали такие попытки ... И с каким результатом? Ужасные страдания, несметные миллионы погибших с обеих сторон. И, в конце концов, русские танки были уже тут в Берлине. И два из них тут рядом стоят. И вы каждое утро мимо них проходите и должны были бы помнить об этом