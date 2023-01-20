Депутат бундестага: немецкие танки уже были на Украине, а потом в Германии оказались российские

13:41, 20 января 2023
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Депутат бундестага: немецкие танки уже были на Украине, а потом в Германии оказались российскиеОн призвал призвал искать компромиссы
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон раскритиковал план передачи Украине танков "Леопард", напомнив, что немецкие танки уже были на Украине, что привело к особым последствиям . Его цитируют РИА Новости.
Фото: Unsplash
Депутат выступил на дебатах в Бундестаге по этому вопросу. Он напомнил, что в прошлом немецкие танки уже появлялись на Украине, после чего в Берлине оказались российские танки.
Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже делали такие попытки ... И с каким результатом? Ужасные страдания, несметные миллионы погибших с обеих сторон. И, в конце концов, русские танки были уже тут в Берлине. И два из них тут рядом стоят. И вы каждое утро мимо них проходите и должны были бы помнить об этом
Петр Быстрон
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"