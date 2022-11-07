Депутат Горелкин назвал четыре условия для снятия блокировки с Twitter в России

16:07, 07 ноября 2022
1 мин.
Депутат Горелкин назвал четыре условия для снятия блокировки с Twitter в РоссииНо не думает, что Маск на это пойдёт
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин написал в своём Telegram-канале, при каких условиях в России могут перестать ограничивать Twitter.
По его словам, новому владельце соцсети Илону Маску нужно будет выполнить четыре базовых условия. Во-первых, удалить «весь запрещённый контент». Во-вторых, перестать блокировать российские медиа. В-третьих, выполнить условия закона «о приземлении». В-четвёртых, заплатить штрафы. Сейчас с Twitter требуют более 60 млн рублей.
Горелкин отметил, что «у Twitter есть шанс вернуться в Россию». Но он не думает, что Илон Маск пойдёт на это.