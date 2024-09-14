По его мнению, проведение ядерных испытаний на специально отведенном полигоне могло бы послужить ярким напоминанием о катастрофических последствиях.

Комментарии Колесника прозвучали в контексте обсуждения возможного применения Украиной «грязной» бомбы, которая может иметь разрушительные последствия для гражданского населения. Он подчеркнул, что мир, похоже, забыл о трагических событиях прошлого.

Политик выдвинул идею отмены моратория на ядерные испытания в России, предположив, что публичная демонстрация может побудить человечество пересмотреть угрозы, исходящие от ядерной войны.