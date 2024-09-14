Опубликовано 14 сентября 2024, 03:001 мин.
Депутат Госдумы предложил провести испытания ядерного оружияПоказательные
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Колесник предложил возобновить испытания ядерного оружия, чтобы напомнить миру о его разрушительной силе. В беседе с «Лентой.ру» Колесник выразил обеспокоенность тем, что мир стал забывать о трагедиях в Чернобыле, в Хиросиме и о том, насколько разрушительным может быть все, связанное с ядерным оружием.
По его мнению, проведение ядерных испытаний на специально отведенном полигоне могло бы послужить ярким напоминанием о катастрофических последствиях.
Комментарии Колесника прозвучали в контексте обсуждения возможного применения Украиной «грязной» бомбы, которая может иметь разрушительные последствия для гражданского населения. Он подчеркнул, что мир, похоже, забыл о трагических событиях прошлого.
Политик выдвинул идею отмены моратория на ядерные испытания в России, предположив, что публичная демонстрация может побудить человечество пересмотреть угрозы, исходящие от ядерной войны.