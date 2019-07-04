Депутат предложил установить питьевые фонтанчики в московском метро

О проблеме рассказал депутат от ЛДПР Василий Власов. Он поведал, как ехал на работу в метро, понял, что хочет попить воды, но не смог, ведь приобрести её в метро нигде нельзя. Он уверен, что не единственный, кто с этим сталкивается. По его мнению, пассажиров необходимо обеспечить бесплатной питьевой водой на станциях.

При этом, установить фонтанчики — совсем несложно. Зато мера повысит комфорт пассажиров. Депутат также отметил, что в Европе такие фонтанчики — распространённое явление, и люди не брезгуют пить из них.