По его мнению, ВОЗ пытается навязать России ценности и правила, не соответствующие принципам страны, что заставляет его усомниться в необходимости пребывания в этой организации.

Предложение о выходе из ВОЗ возникло в ходе обсуждения в Государственной Думе законопроекта, направленного на запрет смены пола. Толстой призвал отказаться от международных норм классификации заболеваний, связанных с проблематикой половой принадлежности человека, подчеркнув необходимость защиты российского общества от чуждых идеологий.

Следует отметить, что предложение Толстого не получило значительной поддержки, а Министерство здравоохранения выразило свое несогласие. В министерстве считают, что работа ВОЗ по предотвращению эпидемий и пандемий остается крайне важной и ценной.