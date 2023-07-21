Депутат призвал Россию выйти из Всемирной организации здравоохраненияМинздрав его не поддержал
Депутат Государственной Думы РФ Петр Толстой призвал Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Толстой утверждает, что эта организация поддержала санкции против России, в том числе закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве, сообщают «Ведомости».
По его мнению, ВОЗ пытается навязать России ценности и правила, не соответствующие принципам страны, что заставляет его усомниться в необходимости пребывания в этой организации.
Предложение о выходе из ВОЗ возникло в ходе обсуждения в Государственной Думе законопроекта, направленного на запрет смены пола. Толстой призвал отказаться от международных норм классификации заболеваний, связанных с проблематикой половой принадлежности человека, подчеркнув необходимость защиты российского общества от чуждых идеологий.
Следует отметить, что предложение Толстого не получило значительной поддержки, а Министерство здравоохранения выразило свое несогласие. В министерстве считают, что работа ВОЗ по предотвращению эпидемий и пандемий остается крайне важной и ценной.