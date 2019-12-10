Депутаты предложили российским властям финансировать создание компьютерных игр

По идее депутата, государство могло бы финансировать разработку игр на условиях возврата вложенных средств. Он считает, что российских разработчиков нужно стимулировать на создание крупных проектов. Если такие проекты будут успешными, то расходы полностью окупятся. Но специалистам, как правило, необходимы большие первоначальные вложения, которые достать им бывает неоткуда.

По это причине, как считает депутат, разработчики предпочитают создавать мобильные приложения. Он также отметил, что сегодня объём мирового рынка компьютерных игр превышает рынок кино почти в три раза.