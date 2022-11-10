Деревья-убийцы: эволюция их корней могла привести к массовым вымираниям

Исследование проводилось под руководством Габриэля Филиппелли и Мэтью Смарта.

"Наш анализ показывает, что эволюция корней деревьев, вероятно, затопила прошлые океаны избыточными питательными веществами, вызвав массовый рост водорослей", - сказал Филиппелли. "Это быстрое и разрушительное цветение водорослей привело бы к истощению большей части кислорода в океанах, что вызвало бы катастрофическое массовое вымирание".

Девонский период, который длился от 419 до 358 миллионов лет назад, до появления жизни на суше, известен массовыми вымираниями, во время которых, по оценкам, погибло около 70 процентов всего живого на Земле.

Процесс, описанный в исследовании - известный в науке как эвтрофикация - удивительно похож на современное, хотя и менее масштабное явление, которое в настоящее время вызывает обширные "мертвые зоны" в Великих озерах и Мексиканском заливе, так как избыток питательных веществ из удобрений и других сельскохозяйственных стоков вызывает массовое цветение водорослей, которые потребляют весь кислород в воде.

Разница в том, что эти события прошлого, скорее всего, подпитывались корнями деревьев, которые вытягивали питательные вещества из земли во время роста, а затем резко сбрасывали их в воду во время распада.