Держащийся за пенис мужчина в окружении леопардов найден на 11000-летнем горельефе

Держащийся за пенис мужчина в окружении леопардов найден на 11000-летнем горельефеДревнее искусство завораживает
Турецкий горельеф, изображающий серию взаимодействий между людьми и животными, может быть самым ранним известным изображением повествовательной сцены. Одна из композиций состоит из мужчины, который держит в руке пенис и которого окружают леопарды.
Информация об обнаружении рельефа, возраст которого предположительно составляет 11 000 лет, была опубликована в журнале Antiquity. По словам археолога Эйлем Оздоган, автора исследования, эта сцена может пролить свет на то, как древние сообщества сохраняли свои ценности.
Эта резьба из Турции выделяется среди более древних изображений тем, что сцены на панно связаны между собой, но их можно различить - они чередуются, как кадры на кинопленке. Их расположение в общественном здании древнего поселения также говорит о том, что они были предназначены для большой аудитории.
Древний гарельеф был обнаружен в 2021 году в Сайбурч, что на юго-востоке Турции, которое в 1949 году было в значительной степени засыпано в результате строительства современного поселения. Он был найден в остатках выкопанного общинного здания, а его размер и конструктивные особенности позволяют предположить, что это было место для особых собраний.
На поверхности размером 0,7—0,9×3,7 метра изображены две взаимосвязанные композиции. Одна из них представляет собой горельеф в виде мужчины, он обращен лицом к смотрящему. В своей правой руке он держит пенис, а с обеих сторон на мужчину смотрят леопарды, изображенные в профиль. Один из леопардов также изображен с пенисом.