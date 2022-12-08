Держащийся за пенис мужчина в окружении леопардов найден на 11000-летнем горельефе

Информация об обнаружении рельефа, возраст которого предположительно составляет 11 000 лет, была опубликована в журнале Antiquity. По словам археолога Эйлем Оздоган, автора исследования, эта сцена может пролить свет на то, как древние сообщества сохраняли свои ценности.

Эта резьба из Турции выделяется среди более древних изображений тем, что сцены на панно связаны между собой, но их можно различить - они чередуются, как кадры на кинопленке. Их расположение в общественном здании древнего поселения также говорит о том, что они были предназначены для большой аудитории.