Держит до 45 °C, не требует взлетной полосы: «Суперкам» покажут в Абу-Даби

Опубликовано 15 февраля 2025, 12:451 мин.
Держит до 45 °C, не требует взлетной полосы: «Суперкам» покажут в Абу-ДабиРоссийский дрон Supercam S350
Российская группа компаний «Беспилотные системы» представит свой дрон Supercam S350 на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, пишет ТАСС. Этот беспилотник используется в СВО и подходит как для военных, так и гражданских задач.
Supercam S350 постоянно совершенствуют: он работает при температуре до +45°C, не требует взлетно-посадочной полосы и справляется со сложными погодными условиями. В боевых условиях дрон доказал свою надежность благодаря защищенным каналам связи и устойчивости к радиоэлектронной борьбе.
На выставке также покажут другие модели компании, включая конвертоплан Supercam SX350, компактный самолет Supercam S150 и дроны-коптеры Supercam X4 и X4E.
Для стран Персидского залива такой дрон может быть полезен для охраны границ и мониторинга объектов нефтедобычи.