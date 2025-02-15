Держит до 45 °C, не требует взлетной полосы: «Суперкам» покажут в Абу-Даби

Supercam S350 постоянно совершенствуют: он работает при температуре до +45°C, не требует взлетно-посадочной полосы и справляется со сложными погодными условиями. В боевых условиях дрон доказал свою надежность благодаря защищенным каналам связи и устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

На выставке также покажут другие модели компании, включая конвертоплан Supercam SX350, компактный самолет Supercam S150 и дроны-коптеры Supercam X4 и X4E.

Для стран Персидского залива такой дрон может быть полезен для охраны границ и мониторинга объектов нефтедобычи.