Дешевле, чем оружие из США и Европы: названы лучшие турецкие охотничьи ружья

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Дешевле, чем оружие из США и Европы: названы лучшие турецкие охотничьи ружьяВ подборку попали пять моделей
Эксперт портала militaryarms.ru представил подборку лучшего охотничьего оружия 12 калибра.
К турецким ружьям для охоты присмотреться, безусловно, стоит, считает автор militaryarms.ru. Цена у них ниже, чем у моделей американских и европейских брендов, поэтому они могут стать неплохой альтернативой.
- Stoeger 3000. Новая инерционная конструкция позволила улучшить боевые и эргономические свойства этой винтовки. Например, её убойная дистанция увеличилась до 100 метров. Кроме того, прочный корпус обеспечит длительный срок службы этого оружия.
- Hatsan Escort H112. Модели компании Hatsan пользуются популярностью благодаря низкой стоимости и простой конструкции. Винтовка Hatsan Escort H112 отличается, прежде всего, возможностью использования разных боеприпасов при стрельбе. Масса оружия составляет всего 3,6 кг, а его отдача при произведении выстрела минимальна. Также к модели можно прикрепить оптический прицел либо коллиматор.
- Huglu 104А. На корпусе ружья есть лазерная гравировка, благодаря которой держать оружие становится проще. Также у этой винтовки ударно-спусковой механизм с одним спусковым крючком. Переключение стволов осуществляется с помощью особого рычага.
- ATA Arms Neo 12. Вообще у конкретно этой модели - 42 версии. Главное достоинство Neo 12 - простота разборки. Также для поддержания ружья в рабочем состоянии не нужно будет постоянно его смазывать и чистить.
- Khan Matrix. Отличная эргономика - один из плюсов винтовки. Кроме того, пользоваться этой моделью могут даже подростки за счёт хорошей прикладистости. Длина приклада регулируется с помощью специального инструмента, идущего в комплекте с ружьём.