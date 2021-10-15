Дешевле, чем оружие из США и Европы: названы лучшие турецкие охотничьи ружья

К турецким ружьям для охоты присмотреться, безусловно, стоит, считает автор militaryarms.ru. Цена у них ниже, чем у моделей американских и европейских брендов, поэтому они могут стать неплохой альтернативой.

Stoeger 3000. Новая инерционная конструкция позволила улучшить боевые и эргономические свойства этой винтовки. Например, её убойная дистанция увеличилась до 100 метров. Кроме того, прочный корпус обеспечит длительный срок службы этого оружия.