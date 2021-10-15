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Дешевле, чем оружие из США и Европы: названы лучшие турецкие охотничьи ружья

В подборку попали пять моделей
Эксперт портала militaryarms.ru представил подборку лучшего охотничьего оружия 12 калибра.
Дешевле, чем оружие из США и Европы: названы лучшие турецкие охотничьи ружья

К турецким ружьям для охоты присмотреться, безусловно, стоит, считает автор militaryarms.ru. Цена у них ниже, чем у моделей американских и европейских брендов, поэтому они могут стать неплохой альтернативой.

  1. Stoeger 3000. Новая инерционная конструкция позволила улучшить боевые и эргономические свойства этой винтовки. Например, её убойная дистанция увеличилась до 100 метров. Кроме того, прочный корпус обеспечит длительный срок службы этого оружия.
  1. Hatsan Escort H112. Модели компании Hatsan пользуются популярностью благодаря низкой стоимости и простой конструкции. Винтовка Hatsan Escort H112 отличается, прежде всего, возможностью использования разных боеприпасов при стрельбе. Масса оружия составляет всего 3,6 кг, а его отдача при произведении выстрела минимальна. Также к модели можно прикрепить оптический прицел либо коллиматор.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Huglu 104А. На корпусе ружья есть лазерная гравировка, благодаря которой держать оружие становится проще. Также у этой винтовки ударно-спусковой механизм с одним спусковым крючком. Переключение стволов осуществляется с помощью особого рычага.
  1. ATA Arms Neo 12. Вообще у конкретно этой модели - 42 версии. Главное достоинство Neo 12 - простота разборки. Также для поддержания ружья в рабочем состоянии не нужно будет постоянно его смазывать и чистить.
  1. Khan Matrix. Отличная эргономика - один из плюсов винтовки. Кроме того, пользоваться этой моделью могут даже подростки за счёт хорошей прикладистости. Длина приклада регулируется с помощью специального инструмента, идущего в комплекте с ружьём.