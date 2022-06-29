Дешевле не было с 2014 года: Aliexpress снизил курс доллара до 55 рублей

Напомним, что до недавнего времени на AliExpress существовала лазейка — с её помощью пользователи могли покупать товары в приложении площадки напрямую долларами с Qiwi-кошелька.

В таком случае товары оказывались более выгодными, чем при оплате обычной банковской картой. Но недавно лавочку прикрыли, о чём мы писали тут.