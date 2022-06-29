Дешевле не было с 2014 года: Aliexpress снизил курс доллара до 55 рублей

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Дешевле не было с 2014 года: Aliexpress снизил курс доллара до 55 рублейЭто вообще законно?
Только российские пользователи удивлялись тому, что доллар на AliExpress стоит 57,75 рублей, как уже сегодня китайская платформа решила удивить нас ещё больше.
В официальном интернет-магазине Poco Official Store можно найти слот, который предлагает 1 доллар по цене 55,13 рублей. На момент написания материала, в наличии оставалось 9799 штук:
Напомним, что до недавнего времени на AliExpress существовала лазейка — с её помощью пользователи могли покупать товары в приложении площадки напрямую долларами с Qiwi-кошелька.
В таком случае товары оказывались более выгодными, чем при оплате обычной банковской картой. Но недавно лавочку прикрыли, о чём мы писали тут.
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Также отметим, что всё написанное выше актуально на момент выхода новостного материала. Как именно ситуация изменится в ближайшем будущем — неизвестно.