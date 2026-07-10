Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2026, 13:11
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Дешевой версии AR-шлема Apple Vision Pro, похоже, не будет

Apple отказалась от дешёвого дисплея
По данным корейского издания The Elec, Apple приостановила разработку специального дисплея для Vision Pro, который должен был сделать гарнитуру легче и дешевле.
Дешевой версии AR-шлема Apple Vision Pro, похоже, не будет

© Apple

В экране с кодовым названием G-VR планировалось использовать технологию micro-OLED на стеклянной основе. Это удешевило бы производство по сравнению с нынешними дисплеями Vision Pro, сделанными на кремниевой подложке. Плотность пикселей у такого экрана была бы примерно вдвое ниже.

Этот дисплей разрабатывался специально для более доступной гарнитуры, массовый выпуск которой ожидался после 2028 года. Однако, по данным СМИ, ещё в начале 2026 года проект начали сворачивать.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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