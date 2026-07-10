Дешевой версии AR-шлема Apple Vision Pro, похоже, не будет

В экране с кодовым названием G-VR планировалось использовать технологию micro-OLED на стеклянной основе. Это удешевило бы производство по сравнению с нынешними дисплеями Vision Pro, сделанными на кремниевой подложке. Плотность пикселей у такого экрана была бы примерно вдвое ниже.

Этот дисплей разрабатывался специально для более доступной гарнитуры, массовый выпуск которой ожидался после 2028 года. Однако, по данным СМИ, ещё в начале 2026 года проект начали сворачивать.