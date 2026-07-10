Дешевой версии AR-шлема Apple Vision Pro, похоже, не будет

Опубликовано 10 июля 2026, 13:111 мин.
Дешевой версии AR-шлема Apple Vision Pro, похоже, не будетApple отказалась от дешёвого дисплея
По данным корейского издания The Elec, Apple приостановила разработку специального дисплея для Vision Pro, который должен был сделать гарнитуру легче и дешевле.
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В экране с кодовым названием G-VR планировалось использовать технологию micro-OLED на стеклянной основе. Это удешевило бы производство по сравнению с нынешними дисплеями Vision Pro, сделанными на кремниевой подложке. Плотность пикселей у такого экрана была бы примерно вдвое ниже.
Этот дисплей разрабатывался специально для более доступной гарнитуры, массовый выпуск которой ожидался после 2028 года. Однако, по данным СМИ, ещё в начале 2026 года проект начали сворачивать.