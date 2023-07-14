Дешевые MicroLED-дисплеи стали на шаг ближе к реальности

Технология MicroLED пользуется большим спросом благодаря своей способности обеспечивать точную цветопередачу, высокую скорость и разрешение при минимальном потреблении энергии. Однако интеграция миллионов крошечных светодиодов в электронную плату управления представляет собой серьезную проблему, особенно для больших дисплеев.

Группа специалистов под руководством Элени Маргарити из Университета Стратклайда разработала процесс печати на основе валика, который обеспечивает масштабируемое решение с необходимой для таких приложений точностью. При точности менее 1 микрона недорогая и простая установка подходит для мест с ограниченными ресурсами.

Исследователи считают, что этот процесс может быть применен и к другим устройствам, включая кремний и печатную электронику, что откроет путь к развитию гибкой электроники, интеллектуальной упаковки, фотовольтаики и биомедицинских приложений.