Дешевые MicroLED-дисплеи стали на шаг ближе к реальности

Дешевые MicroLED-дисплеи стали на шаг ближе к реальностиПроцесс их печати улучшили
Исследователи разработали принципиально новый процесс роликовой печати, позволяющий с высокой точностью переносить более 75 000 полупроводниковых приборов микрометрового размера в один рулон. Инновационный метод открывает возможности для создания крупномасштабных массивов оптических компонентов и может произвести революцию в быстром производстве MicroLED-дисплеев.
Технология MicroLED пользуется большим спросом благодаря своей способности обеспечивать точную цветопередачу, высокую скорость и разрешение при минимальном потреблении энергии. Однако интеграция миллионов крошечных светодиодов в электронную плату управления представляет собой серьезную проблему, особенно для больших дисплеев.
Группа специалистов под руководством Элени Маргарити из Университета Стратклайда разработала процесс печати на основе валика, который обеспечивает масштабируемое решение с необходимой для таких приложений точностью. При точности менее 1 микрона недорогая и простая установка подходит для мест с ограниченными ресурсами.
Исследователи считают, что этот процесс может быть применен и к другим устройствам, включая кремний и печатную электронику, что откроет путь к развитию гибкой электроники, интеллектуальной упаковки, фотовольтаики и биомедицинских приложений.