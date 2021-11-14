Дешёвое средство для мытья посуды может спровоцировать рак

Китайскую публикацию перевело издание «ИноСМИ». Авторы текста ссылаются на мнения экспертов. Они считают, что риск рака повышает привычка использовать моющие средства низкого качества. Утверждается, что некоторые производители не соблюдают требования по качеству производимой продукции. Они применяют в качестве консерванта формальдегид, который вреден для человеческого организма.

Также плохо убирать мокрую посуду в шкаф, не дожидаясь ее высыхания. В частности, китайские эксперты имели в виду палочки из дерева. На них из-за влажности может появляться плесень. Долгое замачивание грязной посуды тоже способствует быстрому размножению бактерий.

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