Десять преимуществ, которые появились у людей, животных и растений для выживания в современных городах

По словам биолога-эволюциониста, эколога и автора книги «Естественная история будущего» Роба Данна, процесс эволюции различных форм жизни может быть ускорен. Ниже - наиболее показательные примеры того, как это происходит в городских условиях.

Приобретение способности лучше переносить жару. Такое наблюдается у некоторых видов животных. Например, у городских муравьёв, которые ползают в желудях, находящихся в районах Кливленда (штат Огайо). По сравнению с деревенскими сородичами они лучше выживают при высоких температурах.

Утяжеление семян. Это касается растения «ястребиная борода». Из-за того, что в городе такие растения чаще всего можно обнаружить в ямах для деревьев, из них «выживают» в основном более тяжёлые семена, которые не переносятся ветром.

Переход к новому варианту эволюции. По словам автора, крысы, живущие в Нью-Йорке, перестали встречаться друг с другом в центральной части города (в Мидлтауне). Это означает, что они вступили на собственные и независимые пути эволюционного развития.

Разделение популяции голубей. Это значит, что в каждом городе может в будущем появиться собственный уникальный вид голубей. Также эволюционируют вши на этих голубях.