Десять преимуществ, которые появились у людей, животных и растений для выживания в современных городах

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Десять преимуществ, которые появились у людей, животных и растений для выживания в современных городахО них рассказал биолог-эволюционист
В процессе эволюции различные виды растений, животных для того, чтобы приспособиться к городской жизни, приобрели некоторые новые черты. О них - в статье.
По словам биолога-эволюциониста, эколога и автора книги «Естественная история будущего» Роба Данна, процесс эволюции различных форм жизни может быть ускорен. Ниже - наиболее показательные примеры того, как это происходит в городских условиях.
- Приобретение способности лучше переносить жару. Такое наблюдается у некоторых видов животных. Например, у городских муравьёв, которые ползают в желудях, находящихся в районах Кливленда (штат Огайо). По сравнению с деревенскими сородичами они лучше выживают при высоких температурах.
- Утяжеление семян. Это касается растения «ястребиная борода». Из-за того, что в городе такие растения чаще всего можно обнаружить в ямах для деревьев, из них «выживают» в основном более тяжёлые семена, которые не переносятся ветром.
- Переход к новому варианту эволюции. По словам автора, крысы, живущие в Нью-Йорке, перестали встречаться друг с другом в центральной части города (в Мидлтауне). Это означает, что они вступили на собственные и независимые пути эволюционного развития.
- Разделение популяции голубей. Это значит, что в каждом городе может в будущем появиться собственный уникальный вид голубей. Также эволюционируют вши на этих голубях.
- Появление у лис черт собак. Это связано именно с мордами лис. Они приобретают более слабые челюсти и более короткие морды.
- Удлинение подушечек пальцев. Такое наблюдается у городских ящериц Anolis в Пуэрто-Рико. У них развились более длинные конечности и «хватательные» подушечки пальцев. Это даёт возможность животным лучше цепляться за различные строения.
- Появление для млекопитающих вкуса крахмала. Как отмечает специалист, большинство млекопитающих не ощущают вкуса крахмала. Однако у тех животных, которые питаются в городе различным мусором и объедками, этот вкус за последние несколько лет появился.
- Развитие способности избегать приманок. Этому научились тараканы, которые живут в Германии. Для них глюкоза (которую содержат приманки) стала иметь горький вкус, поэтому они уже не реагируют на различные приманки.
- Эволюция бактерий в холодильнике. Всего за несколько суток бактерии, которые живут в йогуртах, сырах, могут измениться в результате эволюции. Особенно это касается вирусов, атакующих бактерии, которые используются при производстве йогурта и сыра.
- Эволюция бактериофагов, находящихся в кишечнике человека. Бактериофаги представляют собой вещества, которые уничтожают бактерии. При этом они сейчас очень быстро эволюционируют и подстраиваются под изменения, происходящие с кишечными бактериями.
Источник: BBC Science Focus Magazine