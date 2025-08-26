Десятый полёт Starship отменили дважды за двое суток

Вторая попытка запуска также не состоялась из-за наличия кучево-дождевых облаков, которые представляют потенциальную угрозу возникновения молний. Следующий возможный запуск планируется в ночь со вторника на среду, с 26 на 27 августа. Об этом SpaceX сообщила в соцсети Х.

SpaceX сообщила, что инженеры компании проведут тщательный анализ для выбора оптимального времени следующего запуска. Также и Илон Маск уточнил, что причиной второго подряд переноса старта корабля стали плотные облака над стартовой площадкой. Маск отметил, что в назначенный момент существовал значительный риск попадания в корабль молнии.