Десятый полёт Starship отменили дважды за двое суток

Опубликовано 26 августа 2025, 20:351 мин.
Десятый полёт Starship отменили дважды за двое сутокВ последний раз из-за погоды
SpaceX отменила запуск космического корабля Starship в рамках миссии Starship Flight 10 по причине неблагоприятных погодных условий. Первоначально запуск был запланирован на ночь 25 августа, но в силу сбоев наземного оборудования запуск был отложен и перенесён на сутки, на ночь 26 августа.
© SpaceX
Вторая попытка запуска также не состоялась из-за наличия кучево-дождевых облаков, которые представляют потенциальную угрозу возникновения молний. Следующий возможный запуск планируется в ночь со вторника на среду, с 26 на 27 августа. Об этом SpaceX сообщила в соцсети Х.
SpaceX сообщила, что инженеры компании проведут тщательный анализ для выбора оптимального времени следующего запуска. Также и Илон Маск уточнил, что причиной второго подряд переноса старта корабля стали плотные облака над стартовой площадкой. Маск отметил, что в назначенный момент существовал значительный риск попадания в корабль молнии.