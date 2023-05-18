Детали для летательных аппаратов начнут выпускать в Подольске

В Подольске, планируется открытие производства деталей и сборочных единиц из полимерных композитных материалов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. В создании Центра специальных композитных технологий будет использоваться современное оборудование, а производство будет заниматься изготовлением различных деталей, включая компоненты для беспилотников, двигателей и элементы интерьера гражданских самолетов.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева поделилась дополнительными деталями проекта. Планируется построить два производственных корпуса, с первым планируется стартовать в 2025 году, а второй — в 2026 году. Общий объем инвестиций в проект составит не менее 250 миллионов рублей. Кроме того, участок для производства был предоставлен компании в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Открытие предприятия также приведет к созданию пятидесяти новых рабочих мест.

Заместитель председателя областного правительства Анна Кротова отметила, что основными заказчиками продукции Центра специальных композитных технологий являются предприятия, занимающиеся сферами, имеющими стратегическое значение для безопасности страны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал о запущенной в регионе программе импортозамещения, которая предоставляет бизнесменам значительные преимущества и льготы.