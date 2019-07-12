Детали для российских вертолётов распечатают на 3D-принтере

В этом году холдингу предстоит завершить реинжиниринг 30 деталей и конструкций. Их в будущем будут печатать на 3D-принтере. Сейчас же их производят различными способами: и литьём, и штамповкой, и механообработкой. Внедрение аддитивных технологий начнётся со следующего года.

Печатать будут довольно крупные детали: силовые элементы конструкций, агрегаты, системы вертолётов. Если испытания пройдут успешно, то часть деталей поставят на серийные машины. Они, конечно, должны соответствовать всем критериям, быть прочными и надёжными.

Стоит отметить, что ранее 3D-печать не применялась в России при производстве вертолётов.