Наука и технологии
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Детальное фото показало пятно на Солнце размером больше Земли
Это место, где температура ниже, чем вокруг
Телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) на Гавайях получил беспрецедентно детально изображение солнечного пятна в январе 2020 года. Теперь Национальный научный фонд опубликовал эти фото и видео.
Запечатлённое солнечное пятно, которое является областью на Солнце с пониженной температурой, достигает в диаметре почти 16 тысяч километров. Напомним, что диаметр Земли достигает 12 742 километров. То есть это пятно больше.
Сообщается, что полученное изображение имеет пространственное разрешение примерно в 2,5 раза выше, чем на ранних подобных фотографиях. Учёные говорят, что смогли увидеть магнитные структуры на поверхности Солнца площадью 20 километров.
На видео показано полторы минуты солнечной активности, сжатые всего в четыре секунды.