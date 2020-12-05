Детальное фото показало пятно на Солнце размером больше Земли

Запечатлённое солнечное пятно, которое является областью на Солнце с пониженной температурой, достигает в диаметре почти 16 тысяч километров. Напомним, что диаметр Земли достигает 12 742 километров. То есть это пятно больше.

Сообщается, что полученное изображение имеет пространственное разрешение примерно в 2,5 раза выше, чем на ранних подобных фотографиях. Учёные говорят, что смогли увидеть магнитные структуры на поверхности Солнца площадью 20 километров.

На видео показано полторы минуты солнечной активности, сжатые всего в четыре секунды.