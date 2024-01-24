Детеныши китов начали красть молоко чужих матерей

Доктор Кейт Спрогис, соавтор исследования, пояснила, что аллососание наблюдалось у тюленей и наземных млекопитающих, включая оленей и жирафов, но у крупных китов оно было описано впервые. Это поведение заключается в том, что детеныш намеренно перемещается к другой кормящей матери. Хотя аллососание может принести пользу детенышу, поскольку он получает дополнительное молоко для роста, он может быть невыгоден небиологической матери, поскольку ей необходимо обеспечивать свое собственное потомство.