Детеныши китов начали красть молоко чужих матерей

Опубликовано 24 января 2024, 14:42
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Детеныши китов начали красть молоко чужих матерейЧто за этим стоит
Исследование, проведенное Университетом Западной Австралии, показало, что некоторые детеныши китов демонстрируют редкое поведение, известное как аллососание, когда детеныш сосет у матери, которая не является его биологическим родителем.
Доктор Кейт Спрогис, соавтор исследования, пояснила, что аллососание наблюдалось у тюленей и наземных млекопитающих, включая оленей и жирафов, но у крупных китов оно было описано впервые. Это поведение заключается в том, что детеныш намеренно перемещается к другой кормящей матери. Хотя аллососание может принести пользу детенышу, поскольку он получает дополнительное молоко для роста, он может быть невыгоден небиологической матери, поскольку ей необходимо обеспечивать свое собственное потомство.
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