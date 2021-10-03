Дети 2020 года рождения ощутят на себе больше природных катаклизмов, чем остальные

Дети 2020 года рождения ощутят на себе больше природных катаклизмов, чем остальныеВ частности, это касается аномальной жары
Согласно уже существующим исследованиям, средняя температура Земли к 2100 году повысится где-то на 2,4 градуса Цельсия. Соответственно, поколение, родившееся в 1960 году, столкнётся примерно с четырьмя экстремальными тепловыми волнами за всю жизнь, а дети 2020 года рождения - в среднем с 30 подобными волнами. Даже если будут приняты меры, сдерживающие аномальную жару, всё равно молодое поколение столкнётся с большим в четыре раза числом волн экстремальных температур по сравнению с людьми 1960 года рождения.
Также учёные утверждают, что среднестатистический ребёнок, родившийся в 2020 году, испытает на себе последствия большего числа лесных пожаров (в два раза), речных наводнений (в 2,8 раза), засух (в 2,6 раза), неурожаев (в три раза), нежели люди 1960 года рождения. Кроме того, например, на Ближнем Востоке представители поколения 2020 года рождения переживут в 10 раз больше волн жары.
Встреча мировых лидеров по поводу снижения количества выбросов парниковых газов в рамках конференции ООН по изменению климата пройдёт в конце октября в Глазго (Шотландия).