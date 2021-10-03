Дети 2020 года рождения ощутят на себе больше природных катаклизмов, чем остальные

Также учёные утверждают, что среднестатистический ребёнок, родившийся в 2020 году, испытает на себе последствия большего числа лесных пожаров (в два раза), речных наводнений (в 2,8 раза), засух (в 2,6 раза), неурожаев (в три раза), нежели люди 1960 года рождения. Кроме того, например, на Ближнем Востоке представители поколения 2020 года рождения переживут в 10 раз больше волн жары.

Встреча мировых лидеров по поводу снижения количества выбросов парниковых газов в рамках конференции ООН по изменению климата пройдёт в конце октября в Глазго (Шотландия).