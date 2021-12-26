Дети богатых оказались более подвержены кариесу

Систематический обзор показывает, что действие газированных напитков и соков уничтожило некоторые привилегии, предоставляемые богатством и образованием. Авторы новой научной работы проанализировали 65 исследований, проведённых в 30 странах среди 60 тысяч человек. Оказалось, что состояние зубов у подростков, посещающих частные школы, и тех, чьи родители имеют более высокий уровень образования и доходов, значительно хуже.

Это может показаться странным, так как дети обеспеченных родителей чаще посещают стоматологов. Однако на практике такие люди потребляют больше продуктов с сахаром. Таким образом, пищевые привычки оказываются значительным фактором ухудшения здоровья зубов.