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Дети богатых родителей оказались милосерднее, чем те, кто поднялся «из грязи в князи»Первые больше сочувствуют бедным
Новое исследование показало, что люди, которые родились в бедной семье, но разбогатели самостоятельно, меньше сочувствуют бедным, чем те, у кого всегда были деньги.
Исследователи опросили более 1000 человек в США и обнаружили, что те, кто поднялся по экономической лестнице, склонны считать этот путь более лёгким, чем люди, родившиеся богатыми. В результате первые меньше сочувствовали бедным. Это противоречит распространённому мнению, что дети богатых родителей более безразличны к экономическому положению других.
Учёные пришли к выводу, что преодоление трудности может по самой своей природе вызывать у людей меньше симпатии к тем, кто испытывает те же самые трудности. Исследователи уточнили, что они показывают основные тенденции, но, вероятно, в жизни будет много исключений из шаблонов.