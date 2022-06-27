Дети богатых родителей оказались милосерднее, чем те, кто поднялся «из грязи в князи»

Исследователи опросили более 1000 человек в США и обнаружили, что те, кто поднялся по экономической лестнице, склонны считать этот путь более лёгким, чем люди, родившиеся богатыми. В результате первые меньше сочувствовали бедным. Это противоречит распространённому мнению, что дети богатых родителей более безразличны к экономическому положению других.

Учёные пришли к выводу, что преодоление трудности может по самой своей природе вызывать у людей меньше симпатии к тем, кто испытывает те же самые трудности. Исследователи уточнили, что они показывают основные тенденции, но, вероятно, в жизни будет много исключений из шаблонов.