Дети из какой страны лучше контролируют себя при виде сладостей

Авторы новой научной статьи рассказали, что готовность ребёнка ждать во многом зависит от его культурного воспитания. Исследование показало, что дети из Японии были готовы ждать еды в три раза дольше, чем подарков, тогда как дети из США, ждали подарков почти в четыре раза дольше, чем еды.

Эта работа ставит под сомнение предыдущие исследования, предполагая, что некоторые дети, которым, как казалось, не хватало самоконтроля, могли вместо этого просто иметь другие культурные ценности. В свежем эксперименте японские дети в подавляющем большинстве случаев дольше ждали зефир, при этом среднее время ожидания составляло 15 минут. «Если бы мы просто посмотрели на их поведение со сладостями, могло бы показаться, что японские дети лучше владеют собой», — рассказали учёные, — «Но это был не конец истории». Эти же дети ждали меньше пяти минут, чтобы открыть подарок. У американских участников всё было наоборот: дети ждали почти 15 минут, чтобы открыть подарок, и менее четырёх, чтобы съесть зефир.

«Мы обнаружили, что способность откладывать удовлетворение, которая предсказывает многие важные жизненные результаты, связана не только с вариациями в генах или развитии мозга , но и с привычками, поддерживаемыми культурой», — пояснили учёные.