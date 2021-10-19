Детская школа Моргенштерна: Российские подростки переименовали названия своих школ на Картах Google

О том, как переименовать объект на Картах Google, школьники узнают из TikTok. Такие ролики набирают десятки тысяч просмотров.

В 2018 году случилось нечто подобное: школам по всей России стали присваивать имя Рикардо Милоса, бразильского стриптизёра, ставшего мемом.