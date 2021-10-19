Детская школа Моргенштерна: Российские подростки переименовали названия своих школ на Картах Google

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Детская школа Моргенштерна: Российские подростки переименовали названия своих школ на Картах GoogleИнструкции по переименованию публикуют в TikTok
Журналисты обратили внимание на то, что школьники начали массово переименовывать учебные заведения в Картах Google. Теперь в сервисе есть Детская школа Моргенштерна, школа имени Инстасамки и школы амонгасиков.
Школам меняют названия во многих регионах России. В основном, школьники выбирают для названий имена звёзд или мемы. Иногда, впрочем, встречаются и такие вещи как «Вермахт» и лицеи «имени» американского террориста Теодора Качинского. Модераторы меняют названия школ обратно, но школьники проделывают всё снова.
О том, как переименовать объект на Картах Google, школьники узнают из TikTok. Такие ролики набирают десятки тысяч просмотров.
В 2018 году случилось нечто подобное: школам по всей России стали присваивать имя Рикардо Милоса, бразильского стриптизёра, ставшего мемом.