Детство в загрязнённом городе связали с психическими проблемами во взрослом возрасте

О работе пишет Naked Science. Международная команда учёных изучила 2039 детей из Великобритании. За ними наблюдали в течение 20 лет. Исследователей особенно интересовало содержание оксида азота в местах, где жили дети. Это вещество содержится в выхлопных газах автомобилей.

22% изученных детей подвергались воздействию повышенных концентраций оксидов азота. 84% же участников исследования жили в местах, где слишком много дисперсных загрязняющих частиц в воздухе.

Когда участники достигли 18-летнего возраста, учёные проверили их психологическое здоровье. Как оказалось, дети, которые больше подвергались воздействию вредных выбросов, получили больше проблем с психологическим здоровьем. Это и зависимость от алкоголя, табака или каннабиса, и расстройства поведения, и синдром дефицита внимания, и различные психические расстройства.