Детям из Подмосковья разрешили брать компьютеры из школы на дом на время карантина

Из-за распространения коронавирусной инфекции всех школьников Подмосковья перевели на удалённое обучение. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, семьи смогут при необходимости взять компьютеры из школы для занятий дома.

Губернатор отметил, что у многих людей есть смартфоны с выходом в интернет, но компьютера может не быть. Родители учеников могут взять технику в школе под расписку. Подробности процедуры нужно уточнить у директора школы.

Напомним, что сейчас в России число заражённых коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 превысило тысячу человек. Следующая неделя в стране будет нерабочей. Граждан призывают находиться дома всё это время.