Детям лучше не давать смартфон или планшет. Учёные объяснили, почему

Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Pediatrics, показывают, что частое использование смартфонов и планшетов для успокоения детей в возрасте от трёх до пяти лет приводит к усилению эмоциональной дисрегуляции, особенно у мальчиков.

Связь между использованием устройств и негативными последствиями была особенно высокой среди детей, которые уже демонстрировали гиперактивность, импульсивность и сильный темперамент.