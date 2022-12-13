Наука и технологии
14:02, 13 декабря 2022
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Детям лучше не давать смартфон или планшет. Учёные объяснили, почему

Лучше потратить своё время и пообщаться с ребёнком

Если вы привыкли давать маленьким детям смартфон или планшет, чтобы они успокоились и не донимали вас, возможно, стоит отвыкать. Исследование показало, что это может иметь неприятные последствия для малышей и в конечном итоге затормозить их эмоциональное развитие.

Детям лучше не давать смартфон или планшет. Учёные объяснили, почему

Фото: Unsplash

Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Pediatrics, показывают, что частое использование смартфонов и планшетов для успокоения детей в возрасте от трёх до пяти лет приводит к усилению эмоциональной дисрегуляции, особенно у мальчиков.

Связь между использованием устройств и негативными последствиями была особенно высокой среди детей, которые уже демонстрировали гиперактивность, импульсивность и сильный темперамент.

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