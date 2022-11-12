DeviantArt запускает собственный генератор изображений на основе ИИ

На сайте говорится, что одна из главных проблем художников заключается в том, что их работы могут быть использованы для обучения моделей искусственного интеллекта, а это значит, что генератор может создавать работы в их стиле без их согласия.

В попытке дать художникам контроль над своими работами, DeviantArt позволяет выбрать, может ли инструмент использовать их стиль для “вдохновения” искусственного интеллекта.

"DeviantArt призывает другие платформы для создателей принять этот подход”, - говорится в сообщении на сайте.

Генератор доступен для пользователей подписки Core DeviantArt, но все пользователи могут 5 раз бесплатно опробовать инструмент.