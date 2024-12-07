Дэвида Сакса назначили «царем» по ИИ и криптовалютам при Трампе

В своей роли Сакс сосредоточится на продвижении инноваций в области ИИ и криптовалют, защите свободы слова в Интернете и решении проблем, связанных с цензурой в «бигтехе». Он также будет работать над созданием «более четких правил для криптоиндустрии», чтобы «стимулировать ее рост в США».

Сакс, одна из ключевых фигур Кремниевой долины, ранее работал с Маском в PayPal и основал компанию Yammer, которая была приобретена Microsoft. Его компания Craft Ventures инвестировала в такие технологические компании, как Palantir и Glean.