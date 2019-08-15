Девочка заставила весь интернет думать, будто она умеет отправлять сообщения через холодильник

Девочка написала в твиттере, её мама забрала у неё смартфон и другие устройства с доступом в интернет. Тогда подросток не растерялась и вышла в любимую соцсеть с помощью «умного» холодильника. Это «подтверждали» технические данные твитов девочки. Они гласили, что сообщение отправлено с клиента для холодильника «LG Smart Refrigerator».

Однако издание BuzzFeed заподозрило неладное. По информации журналистов, подделать технические данные твитов довольно просто. В сети есть инструкции, как это сделать. Кроме того, один из мануалов в качестве примера использует холодильник.

Компания LG сообщила, что ни на одном из её «умных» холодильников нет приложения Twitter. Чисто теоретически в соцсеть можно выйти через встроенный браузер, но тогда в технических данных будет указано «Twitter Web App».

Сама автор твита отвечать на вопросы журналистов отказалась.